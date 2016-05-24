Единственный представитель Украины в мужском "Ролан Гаррос" проиграл в первом же круге

В Париже состоялся матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором единственный представитель Украины в мужском одиночном турнире Илья Марченко уступил представителю Доминиканской республики Виктору Эстрелла Бургосу, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился в трех сетах - 5:7, 4:6, 3:6.

Украинец играл на равных с соперником до счета 5:5 в первой партии, после чего проиграл два гейма подряд. Также один лишний "брейк" доминиканец сумел сделать во втором сете. А в заключительной третьей партии преимущество соперника измерялось разницей в три гейма.

Марченко был единственным украинцем в сетке "Ролан Гаррос".

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Как сообщал УНИАН, накануне в женском турнире в матче первого раунда Екатерина Бондаренко неожиданно обыграла итальянку Роберту Винчи, которая была седьмой сеянной на турнире - 6:1, 6:3. Вместе с тем, еще две украинки проиграли и покинули турнир. Марина Заневская в двух сетах уступила немке Аннике Бек (1:6, 2:6), а Леся Цуренко - француженке Каролин Гарсии (3:6, 5:7).

Еще одна представительница Украины Элина Свитолина получила 18-й сеянный номер на турнире и свой матч первого раунда проведет сегодня вечером - ее соперницей станет румынка Сорана Кирстя.