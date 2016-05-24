Украинские шашисты попали в Топ-6 на этапе Кубка мира в Испании

В Салоу (Испания) завершился этап Кубка мира по шашкам -100, где в шестерку лучших спортсменов вошли сразу двое представителей Украины в мужском турнире и одна - в женском, сообщает официальный сайт турнира.

В турнире приняло участие рекордное количество сильнейших спортсменов мира - более 130 шашистов.

Особенностью турнира является одновременное участие в нем и мужчин, и женщин. А зачетные очки считаются отдельно для этих категорий.

У мужчин в шестерку лучших вошли международные гроссмейстеры Юрий Аникеев из Харькова (13 очков, 4 место) и Артем Иванов из Днепра (12 баллов, 6 место). Тройку призеров составили Александр Георгиев, Айнур Шайбаков (оба - Россия) и Евгения Ватутин (Беларусь).

Итоги женского зачета таковы, что 4 спортсменки набрали по 12 баллов и поделили 1-4 места: Наталья Садовска (Польша), Дарья Федорович (Беларусь), Матрена Наговицына (Россия), Виктория Мотричко(Украина). По дополнительным критериям международный гроссмейстер из Одессы Мотричко оказалась в итоговой таблице на 4-м месте.

Этап КМ в Салоу проходил 15-23 мая.