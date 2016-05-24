Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Чичерова и еще 13 россиян подозреваются в употреблении допинга на Играх-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил Олимпийский комитет России (ОКР) о том, что 14 российских участников летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине подозреваются в употреблении допинга, сообщает ТАСС.

Российские спортсмены попали под подозрение после перепроверки допинг-проб, которая была инициирована МОК.

"ОКР получил соответствующие документы", - сообщил сотрудник национального олимпийского комитета.

Позже стало известно имя одной из подозреваемых. - Олимпийской чемпионки 2012 года в прыжках в высоту Анны Чичеровой. На Играх-2008 в Пекине, где она выступала под воздействием запрещенных препаратов, спортсменка завоевала бронзу.

"Три дня назад Анна получила уведомление, что после перепроверки ее допинг-проба с Олимпиады в Пекине дала положительный результат, и позвонила мне, - сказал тренер Евгений Загорулько. - Пока это только в стадии разработки, еще до конца это не основательно сказано. Но все уже в курсе и занимаются этим вопросом".

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МОК ранее сообщил, что при содействии Всемирного антидопингового агентства (WADA) перепроверил образцы 454 допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Исследования были сфокусированы на допинг-пробах тех спортсменов, которые потенциально могут выступить на Олимпийских играх 2016 года. В результате до 31 спортсмена, представляющего 12 стран и 6 видов спорта, могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Допинг-пробы "Б" 31 спортсмена будут проверены в начале июня в австралийской лаборатории.