Украинка Музычук признана лучшей шахматисткой мира в 2015 году

Всемирная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила, что украинка Мария Музычук стала обладателем награды "Каиса", которая присуждается лучшей шахматистке мира по итогам года. Об этом сообщает официальный сайт ФИДЕ.

23-летняя львовянка в 2015 году стала победительницей чемпионата мира в Сочи и получила титул гроссмейстера. Также Музычук заняла второе место на первом этапе женского Гран-при ФИДЕ, который проходил в Монако.

Кроме того, украинка завоевала золотую медаль за лучший результат на первой доске во время европейского командного чемпионата 2015 года в Рейкьявике.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года пять украинских шахматисток повысили позиции в рейтинге ФИДЕ.