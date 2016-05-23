Украинка Музычук признана лучшей шахматисткой мира в 2015 году
17:24, 23 мая 2016Другое
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Львовянка в прошлом году выиграла чемпионат мира в Сочи.
Музычук признана лучшей шахматисткой мира / УНИАН
Всемирная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила, что украинка Мария Музычук стала обладателем награды "Каиса", которая присуждается лучшей шахматистке мира по итогам года. Об этом сообщает официальный сайт ФИДЕ.
23-летняя львовянка в 2015 году стала победительницей чемпионата мира в Сочи и получила титул гроссмейстера. Также Музычук заняла второе место на первом этапе женского Гран-при ФИДЕ, который проходил в Монако.
Кроме того, украинка завоевала золотую медаль за лучший результат на первой доске во время европейского командного чемпионата 2015 года в Рейкьявике.
Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года пять украинских шахматисток повысили позиции в рейтинге ФИДЕ.
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