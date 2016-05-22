Украинец Бондаренко выиграл этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
20:28, 22 мая 2016Другое
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Уже в ранге победителя наш спортсмен не смог преодолеть планку на высоте 2,34 м.
Чемпион мира Богдан Бондаренко выиграл второй этап Бриллиантовой лиги в новом сезоне / noc--ukr.org
В Рабате (Марокко) завершились соревнования в прыжках в высоту у мужчин в рамках этапа "Бриллиантовой лиги", где победу одержал украинец Богдан Бондаренко, сообщает официальный сайт соревнований.
Наш спортсмен в лучшей попытке преодолел планку на высоте 2 метра 31 сантиметр.
Единственный соперник украинца на этой высоте американец Эрик Кинард неудачно использовал все три попытки. Его лучший результат - 2,28 метра. На 3-м месте финишировал Константинос Баниотис из Греции - 2,25 метра.
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Бондаренко также пытался преодолеть планку на высоте 2,34 м., но неудачно использовал все три попытки.
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