Сборная Украины по фехтованию выиграла этап Кубка мира в Париже

Украинская четверка шпажистов выиграла этап Кубка мира в Париже, обыграв в финале сборную Франции, сообщает XSport.ua.

Анатолий Герей, Максим Хворост, Дмитрий Карюченко и Богдан Никишин в матче, который можно рассматривать как репетицию финала Олимпийских Игр, добыли тяжелую победу со счетом 40:38.

На пути к финалу подопечные Владимира Станкевича обыграли Польшу 30:21, затем Венесуэлу 20:19 и в полуфинале, проигрывая 13:18, победили Израиль со счетом 42:41.

Для украинской четверки, признанной на церемонии "Герои спортивного года" командой года в стране, это первая победа в Олимпийском сезоне.