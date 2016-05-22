Сборная Украины по фехтованию выиграла этап Кубка мира в Париже
19:44, 22 мая 2016Другое
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В финале украинские шпажисты обыграли хозяев соревнований.
Украинские шпажисты выиграли этап Кубка мира / xsport.ua
Украинская четверка шпажистов выиграла этап Кубка мира в Париже, обыграв в финале сборную Франции, сообщает XSport.ua.
Анатолий Герей, Максим Хворост, Дмитрий Карюченко и Богдан Никишин в матче, который можно рассматривать как репетицию финала Олимпийских Игр, добыли тяжелую победу со счетом 40:38.
На пути к финалу подопечные Владимира Станкевича обыграли Польшу 30:21, затем Венесуэлу 20:19 и в полуфинале, проигрывая 13:18, победили Израиль со счетом 42:41.
Для украинской четверки, признанной на церемонии "Герои спортивного года" командой года в стране, это первая победа в Олимпийском сезоне.
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