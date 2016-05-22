Украинские гребцы завоевали два "золота" на этапе Кубка мира

В Дуйсбурге (Германия) завершился этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ где спортсмены сборной Украины завоевали две золотые награды, сообщает официальный сайт соревнований.

В соревнованиях мужских дуэтов-каноэ на 1000 метров быстрее всех дистанцию преодолели Дмитрий Янчук - Тарас Мищук, за 3 минуты 29.574 секунды. Второе-третье места на счету дуэтов из Румынии и Чехии.

В заезде женских байдарок-четверок равных не было квартету Мария Повх - Светлана Ахадова - Анастасия Тодорова - Инна Грищун. Результат украинской команды - 1 минута 32.046 секунды.

Кроме того, в соревнованиях мужских каноэ-четверок 2-е место заняли Виталий Вергелес - Денис Камерилов - Денис Коваленко - Эдуард Шеметило. Команда показала результат 35,035 секунды, отстав от квартета из Беларуси, но опередив команду Италии.

А в соревнованиях женских байдарок-четверок серебро на счету Марии Кичасовой, Повх, Тодоровой и Грищун. С результатом 35.115 секунды, они также проиграли квартету из Беларуси, но обогнали команду Новой Зеландии.

Этап Кубка мира в Дуйсбурге проходил с 20 по 22 мая.