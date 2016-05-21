Львовская "Энергия" стала чемпионом Украины по футзалу

В Харькове завершился пятый решающий матч финальной серии чемпионата Украины по футзалу (мини-футболу), где львовская "Энергия" в овертайме оказалась сильнее "Локомотива".

Матч завершился со счетом 3:5, а серия - 2-3 в пользу львовян.

"Локомотив" проигрывал и в основное время игры, сумев спастись на 39-й минуте когда гол забил Петр Шотурма. Счет стал 3:3 и игра была переведена в овертайм.

"Золотой гол" в первой дополнительной 5-минутке забил игрок "Энергии" Николай Грицына. А на 49-й минуте Сергей Коваль ударом от своих ворот по пустой "рамке" соперника забил 5-й гол и окончательно решил судьбу матча и звания чемпиона Украины сезона 2015/16.

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"Энергия" в третий раз в истории стала чемпионом Украины. Ранее она завоевывала этот титул в сезонах 2006/07 и 2011/12.

Отметим, что в предыдущие три сезона 2012/13, 2013/14 и 2014/15 званием сильнейшей команды страны неизменно владел "Локомотив".