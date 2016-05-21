Биатлонистка Дмитренко признана лучшей юной спортсменкой Европы

Первая в истории Украины чемпионка зимних Юношеских Олимпийских игр Кристина Дмитренко стала лауреаткой премии Европейских Олимпийских Комитетов (ЕОК) имени Петра Нуровского, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Такое решение было принято путем голосования 50 Олимпийских комитетов Европы во время проведения 37-го семинара ЕОК в испанской Тарагоне.

Отметим, что премия Нуровского была учреждена Европейскими Олимпийскими Комитетами в 2011 году в честь известного польского деятеля олимпийского движения, который трагически погиб во время авиакатастрофы.

Премия вручается юным европейским атлетам в возрасте до 19 лет, которые достигли выдающихся результатов в спорте.

Как сообщал УНИАН, Дмитренко завоевала историческое "золото" II зимних Юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере-2016 в биатлонной гонке преследования.