Украинец Долгополов снялся с теннисного "Ролан Гаррос" из-за травмы

Украинец Александр Долгополов отказался от участия во втором турнире года из серии "Большого шлема" - Открытом чемпионате Франции.

Согласно жеребьевке, наш теннисист должен был стартовать в Париже в матче против Фернандо Вердаско. Позднее стало известно, что у испанца новый соперник - Стив Джонсон, получивший 33-й номер посева.

Долгополов в пятницу не провел запланированную тренировку с Виктором Троицки. Украинец принял решение отказаться от выступления во Франции по причине травмы (надрыв мышцы), которую получил еще во время "Мастерса" в Риме.

Таким образом, в мужском одиночном разряде Украину будет представлять только Илья Марченко (его первый соперник - Виктор Эстрелья-Бургос).

Как сообщал УНИАН, Сергей Стаховский выбыл из борьбы в квалификационном турнире, проиграв во втором раунде.

Открытый чемпионат Франции-2016 состоится Париже на кортах стадиона "Ролан Гаррос" с 23 мая по 5 июня.