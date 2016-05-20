"Локомотив" стал чемпионом Украины по волейболу

В золотой серии «Локомотив» трижды подряд обыграл «Днепр», сообщает официальный сайт клуба.

Первые две встречи завершились "сухими" победами "Локомотива" в трех партиях - по 3:0

А сегодня, в заключительном матче серии в Днепропетровске, харьковчане добыли непростую победу на тай-брейке.

"Локомотив" стал чемпионом Украины в восьмой раз подряд и в 16-й раз в истории.

Отметим также, что «Днепр» - впервые выигрывает национальное «серебро».

«Днепр» — «Локомотив» 2:3 (27:25, 25:18, 22:25, 21:25, 12:15)