"Локомотив" стал чемпионом Украины по волейболу
22:39, 20 мая 2016Другое
281
Очередной национальный титул харьковчане завоевали в финальном противостоянии с «Днепром».
loko.pz.gov.ua
В золотой серии «Локомотив» трижды подряд обыграл «Днепр», сообщает официальный сайт клуба.
Первые две встречи завершились "сухими" победами "Локомотива" в трех партиях - по 3:0
А сегодня, в заключительном матче серии в Днепропетровске, харьковчане добыли непростую победу на тай-брейке.
"Локомотив" стал чемпионом Украины в восьмой раз подряд и в 16-й раз в истории.
Отметим также, что «Днепр» - впервые выигрывает национальное «серебро».
«Днепр» — «Локомотив» 2:3 (27:25, 25:18, 22:25, 21:25, 12:15)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter