Пловец Романчук завоевал вторую бронзовую медаль чемпионата Европы

В Лондоне завершились финалы очередного дня чемпионата Европы по водным видам спорта, где в плавании на 800 метров вольным стилем украинец Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец преодолел дистанцию за 7 минут 47.99 секунды, отстав от победителя на 5.66 сек.

Как и двумя днями ранее, на дистанции 1500 метров, на сей раз основными соперниками украинца были два итальянца, которые, в итоге, опередили нашего спортсмена. Победителес заплыва стал неоднократный чемпион мира и Европы итальянец Грегорио Пальтриньери, второе место на счету Габриеле Детти.

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Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 19 наград - 5 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей. Команда занимает 5-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-3-6), Италии, Великобритании и Венгрии.

По общему количеству наград украинцы делят 3-е место с Россией - по 19 наград, уступая Италии (28) и Великобритании (24).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.