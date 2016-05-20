Украинская женщина впервые покорила Эверест

Украинка покорила вершину совместно с гидом Виктором Бобком, сообщает Харьковский альпклуб.

28-летняя Ирина Галай родом из Мукачево, сейчас живет в Киеве, работает директором по развитию одной из компаний по продаже нефтепродуктов.

«Я увлеклась альпинизмом три года назад. Поспорила с сотрудником, проиграла, и меня отправили на Казбек (Кавказ). Зашла успешно самая первая. И после этого я живу от горы до горы. Работаю только для того, чтобы была возможность путешествовать», — смеется Ирина.

Гид Ирины при восхождении на Эверест - опытный альпинист Виктор Бобок (родился в Днепродзержинске, сейчас живет в Москве). Его считают первым украинцем, который побывал на всех главных вершинах всех семи континентов.