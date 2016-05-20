Теннисистка Заневская вышла в основной турнир "Ролан Гаррос"
В финале квалификации украинка обыграла Кристину Куцову из Словакии.
В Париже завершились матчи финальной стадии квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису с участием спортсменов Украины, где Марина Заневская обыграла Кристину Куцову из Словакии и вышла в основной турнир, сообщает официальный сайт чемпионата.
Украинка выиграла со счетом 6:2, 3:6, 6:2.
Ранее, сегодня в своем решающем матче квалификационного турнира Екатерина Козлова проиграла Ипек Сойлу (Турция) со счетом 3:6, 6:7.
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Таким образом, Заневская стала единственной представительницей Украины, кто пробился в основную сетку через квалификационный турнир.
Благодаря своему высокому рейтингу на кортах "Ролан Гаррос" в Париже также выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Александр Долгополов и Илья Марченко.