Ирина Ромолданова стала чемпионкой Европы по тхэквондо

Сборная Украины по тхэквондо ВТФ успешно стартовала на взрослом Евро, завоевав золотую медаль. В весовой категории до 46кг среди женщин чемпионкой Европы стала воспитанница тренера Олега Нама - Ирина Ромолданова, сообщает пресс-служба Федерации тхэквондо Украины.

Ирина успешно провела на чемпионате четыре поединка. В первом со счетом 1:0 победила соперницу из Турции, а затем взяла верх над спортсменкой из Германии. В полуфинале украинка встретилась с Хайер Мустафа из Франции, которая в 2014 году в финале чемпионата Европы смогла отобрать у Ирины золото. Сегодня украинка взяла реванш, и победив француженку 1:0, отавила ее с бронзой.

Соперницей Ирины по финалу стала Бланка Палмер Соле из Испании, которая на своем пути к финалу выбила из борьбы таких фавориток данной весовой категории, как киприотку Кириаки Коуттоуки и турчанку Рукие Йилдырым.

Поединок за золото выдался напряженным и три раунда победителя не выявили. В дополнительном раунде за золотой бал, Ирина Ромолданова нанесла сопернице удар с разворота, и, получив, таким образом, сразу три «золотых бала» победно завершила чемпионат.

Для Ирины это первое золото взрослого чемпионата Европы. В 2014 году она завоевывала серебро. Кроме того на счету нашей спортсменки золотые медали молодежных чемпионатов Европы, серебро юношеских Олимпийских игр, а в прошлом 2015 году она стала вице-чемпионкой мира среди взрослых.