Теннисисты Козлова и Заневская вышли в третий раунд квалификации "Ролан Гаррос"

В Париже завершились матчи второго раунда квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису, в рамках которого свои матчи выиграли Екатерина Козлова и Марина Заневская, сообщает официальный сайт соревнований.

В свою очередь, Ольга Савчук и Сергей Стаховский прекратили борьбу и не выступят в основных соревнованиях.

Заневская обыграла Сесиль Каратанчеву (Болгария) со счетом 4-6 6-0 6-3. А Козлова буквально разгромила Клер Фойерштайн из Франции - 6-3 6-1.

В финале квалификационного турнира - за выход в основную сетку "Ролан Гаррос" - Савчук будет бороться с Кристиной Куцовой (Словакия). Козловой предстоит побороться за выход в основу с Ипек Сойлу (Турция)

А вот Ольга Савчук уступила Сильвии Солер-Эспиносе (Испания) 6-7 (3) 2-6. Кроме того, в мужском одиночном турнире выбыл из борьбы Сергей Стаховский, который проиграл Марселю Ильхану из Турции - 4-6, 4-6.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции в нынешнем году состоится в Париже с 23 мая по 5 июня.