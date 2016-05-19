В Украине впервые пройдут женские велогонки, которые повлияют на распределение лицензий для Олимпиады

Международные профессиональные женские гонки Horizon Park Women Challenge и VR Women ITT являются абсолютным дебютом для украинского велоспорта и дополнительной возможностью для страны отобраться на Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро.

«Первые международные профессиональные соревнования среди женщин — это историческое событие для нас. Кроме того, гонка дает уникальную возможность повысить рейтинг Украины в отборе на Олимпиаду для женской сборной. В отличие от мужчин, у которых отбор уже закончился, для женщин он длится до конца мая, поэтому женские гонки в рамках Race Horizon Park могут повлиять на количество лицензий, которые получит украинская сборная на Олимпийские Игры», — отмечает глава организационного комитета велогонки Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Обе однодневные шоссейные гонки имеют в календаре Международного союза велосипедистов (UCI) категорию 1.2 Женщины.Элита. Первая профессиональная женская групповая велогонка Horizon Park Women Challenge пройдет в субботу, 28 мая. Маршрут гонки: Европейская площадь, ул. Крещатик, ул. Большая Васильковская, Лыбидская площадь, дистанция гонки составляет 86,4 км (восемь кругов). Вторая международная женская гонка VR Women ІТТ состоится в воскресенье, 29 мая, за Киевом на дистанции от с. Сухолучье в пгт Дымер в Вышгородском районе (21,5 км) по трассе, которая считается самой быстрой в Украине. Здесь профессиональные спортсменки будут соревноваться в индивидуальной гонке на время.

Для участия в обеих профессиональных женских гонках Horizon Park Women Challenge и VR Women ITT зарегистрировались команды: Czech Mix Team (Чехия), Slovakia National Team (Словакия), Dynamo Palmira Team (Израиль), Kazakhstan National Team (Казахстан), Belarusian National Team (Беларусь), Ukraine National Team (Украина), Kirovograd region (Украина), Kyiv region (Украина). Главным судьей женских гонок в Украине Международный союз велосипедистов (UCI) назначил международного комиссара из Бельгии, 44-летнего Юргена Дерике.

Как сообщал УНИАН, на сегодня для участия в Race Horizon Park 2016 зарегистрировалось 33 команды из 22 стран мира. Серию международных велогонок будет обслуживать комиссар из Нидерландов Мартин Брюйн — один из самых опытных и титулованных судей Международного союза велосипедистов (UCI).