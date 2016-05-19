В России сомневаются, что Шарапова продолжит теннисную карьеру
Президент местной Федерации тенниса сомневается, что знаменитая спортсменка еще выйдет на корт.
Шансы знаменитой российской теннисистки Марии Шараповой продолжить спортивную карьеру являются невысокими. Так считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщает Р-Спорт.
"Очень сомнительно. У нее плохая ситуация. Реально", - ответил спортивный функционер на вопрос, выступит ли Шарапова еще на турнирах.
Он также добавил, что слушания Международной федерации тенниса (ITF) по "делу Шараповой" состоятся не раньше июня.
Как сообщал УНИАН, 7 марта Шарапова на пресс-конференции в Лос-Анджелесе заявила о том, что в ее допинг-пробе, взятой во время выступления на турнире Australian Open, найдены следы запрещенного препарата мельдония.
В связи с этим, с 12 марта теннисистку временно отстранили от участия во всех турнирах.
Мария Шарапова является пятикратной победительницей турниров Grand Slam. В 2004-м году она стала чемпионкой Уимблдона, в 2006-м - выиграла US Open, в 2008-м - Australian Open, в 2014-м - Ролан Гаррос.