В России сомневаются, что Шарапова продолжит теннисную карьеру

Шансы знаменитой российской теннисистки Марии Шараповой продолжить спортивную карьеру являются невысокими. Так считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщает Р-Спорт.

"Очень сомнительно. У нее плохая ситуация. Реально", - ответил спортивный функционер на вопрос, выступит ли Шарапова еще на турнирах.

Он также добавил, что слушания Международной федерации тенниса (ITF) по "делу Шараповой" состоятся не раньше июня.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Шарапова на пресс-конференции в Лос-Анджелесе заявила о том, что в ее допинг-пробе, взятой во время выступления на турнире Australian Open, найдены следы запрещенного препарата мельдония.

В связи с этим, с 12 марта теннисистку временно отстранили от участия во всех турнирах.

Мария Шарапова является пятикратной победительницей турниров Grand Slam. В 2004-м году она стала чемпионкой Уимблдона, в 2006-м - выиграла US Open, в 2008-м - Australian Open, в 2014-м - Ролан Гаррос.