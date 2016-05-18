Сборную России могут отстранить от участия в Олимпийских играх-2016 из-за допинга - глава МОК
Томас Бах подчеркнул, что участие российских спортсменов сильно зависит от результатов расследования WADA
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил возможность отстранения сборной России от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в случае, если подтвердятся обвинения в существовании целой "допинговой программы", сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Не должно быть сомнений в том, что МОК привлечет к ответственности не только отдельных спортсменов, но и все их окружение. Могут быть приняты меры от пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх и серьезных денежных штрафов до исключения целых национальных федераций, как это уже случилось с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА)", - отметил Бах, подчеркнув, что участие российских атлетов на Олимпийских играх в Рио сильно зависит от результатов расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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"Если будут свидетельства о существовании организованной и широкомасштабной допинговой системы, которая затрагивает и другие виды спорта, то международные объединения и МОК должны будут принять тяжелое решение между коллективной ответственностью и индивидуальной справедливостью", - указал он.
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала материал с высказываниями бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором, в частности, упоминаются фамилии лыжника Александра Легкова, в Сочи-2014 завоевавшего золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете, и бобслеиста Александра Зубкова, двукратного олимпийского чемпиона 2014 года в соревнованиях двоек и четверок. По данным газеты, имена олимпийцев Сочи-2014 якобы фигурировали в так называемой "допинговой программе", которая тщательно планировалась на протяжении многих лет, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на домашней Олимпиаде.
На зимних Олимпийских играх в Сочи сборная России стала победителем неофициального командного зачета, завоевав 33 медали (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей).
Летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро-2016 пройдет с 5 по 21 августа.