Сборную России могут отстранить от участия в Олимпийских играх-2016 из-за допинга - глава МОК

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил возможность отстранения сборной России от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в случае, если подтвердятся обвинения в существовании целой "допинговой программы", сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не должно быть сомнений в том, что МОК привлечет к ответственности не только отдельных спортсменов, но и все их окружение. Могут быть приняты меры от пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх и серьезных денежных штрафов до исключения целых национальных федераций, как это уже случилось с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА)", - отметил Бах, подчеркнув, что участие российских атлетов на Олимпийских играх в Рио сильно зависит от результатов расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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"Если будут свидетельства о существовании организованной и широкомасштабной допинговой системы, которая затрагивает и другие виды спорта, то международные объединения и МОК должны будут принять тяжелое решение между коллективной ответственностью и индивидуальной справедливостью", - указал он.

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала материал с высказываниями бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором, в частности, упоминаются фамилии лыжника Александра Легкова, в Сочи-2014 завоевавшего золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете, и бобслеиста Александра Зубкова, двукратного олимпийского чемпиона 2014 года в соревнованиях двоек и четверок. По данным газеты, имена олимпийцев Сочи-2014 якобы фигурировали в так называемой "допинговой программе", которая тщательно планировалась на протяжении многих лет, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на домашней Олимпиаде.

На зимних Олимпийских играх в Сочи сборная России стала победителем неофициального командного зачета, завоевав 33 медали (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей).

Летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро-2016 пройдет с 5 по 21 августа.