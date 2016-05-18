Минюст США начал расследование о применении допинга российскими спортсменами

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, передает РБК.

Как сообщили изданию два источника, прокуратура Восточного округа Нью-Йорка изучает информацию о том, что кто-то из российских чиновников, спортсменов, тренеров и представителей антидопинговых служб мог быть причастен к употреблению допинга. При этом никаких подробностей расследования не приводится.

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Предполагается, что расследование будет осуществляться по статьям «преступный сговор» и «мошенничество».

Издание указывает, что федеральные власти США имеют права заводить дела в отношении иностранцев, если правонарушение имеет какое-то отношение к США. Речь, например, может идти о ситуации, к которой имеет отношение американский банк.

Источник The New York Times указывает, что одним из тех людей, деятельность которых изучает прокуратура, является Григорий Родченков, который ранее заявил о том, что имел отношение к применению допинга в российском спорте.

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Как сообщал УНИАН, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков раскрыл подробности процесса подмены проб российских спортсменов во время Олимпийских игр Сочи-2014. По его словам, подмены проб атлетов в Сочи осуществляла целая группа лиц, в том числе сотрудники ФСБ.