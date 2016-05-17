Три украинских теннисиста преодолели первый круг квалификации "Ролан Гаррос"

В Париже стартовал квалификационный турнир Открытого чемпионата Франции по теннису, в рамках которого свои матчи первого круга выиграли украинцы Марина Заневская, Ольга Савчук и Сергей Стаховский, сообщает Большой теннис Украины.

В женском одиночном турнире Заневская обыграла Марину Эракович (Новая Зеландия) 6-2 2-6 6-4, а Савчук была сильнее Лаура Поус Тио (Испания) 4-6 6-3 7-5.

По четыре брейка увидели зрители и в первом, и во втором сетах поединка Марины Заневской и Марины Эракович. В решающей партии украинка первой захватила лидерство, но удерживала его только два гейма. Эракович делает обратный брейк и сразу же теряет гейм на своей подаче. Заневская на этот раз подает успешно: 4-2. Украинка доводит поединок до победы, когда в десятом гейме выигрывает встречу со второго матчбола.

Следующая соперница Марины Заневской определится в матче Сесиль Каратанчевой (Болгария) и Кай-Лин Чжан (Китай).

В мужском одиночном турнире Стаховский обыграл Брайдена Клайна (Великобритания) 6-3 6-3, а Артем Смирнов уступил Марселю Ильхану (Турция) 5-7 4-6.

Два брейка, в первом и девятом гейме стартового сета, обеспечили украинцу победу в партии. Без брейкпоинтов проходил второй сет поединка, пока при счете 4-3 Стаховский не реализовал скрытый матчбол. На своей подаче Сергей сыграл уверенно и с первого же матчбола завершил встречу в свою пользу. Украинец не дал сопернику заработать ни одного брейкпоинта в этом поединке.

Во втором раунде соревнований Стаховский сыграет с Ильханом, который сумел одолеть Смирнова.

Как сообщал УНИАН, турнир на кортах "Ролан Гаррос" пройдет в этом году с 23 мая по 5 июня.