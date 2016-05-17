Олимпиаду в Рио могут пропустить из-за допинга 31 спортсмен в шести видах спорта

Международный олимпийский комитет может отстранить 31 спортсмена в 6 видах спорта от выступлений в Олимпийских играх-2016 в Рио, говорится в заявлении на официальном сайте МОК.

"МОК в сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) перепроверил образцы 454 допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Исследования были сфокусированы на допинг-пробах тех спортсменов, которые потенциально могут выступить на Олимпийских играх 2016 года. В результате до 31 спортсмена из 6 видов спорта могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро", - говорится в заявлении.

МОК также перепроверит 250 проб, сданных спортсменами во время Игр-2012в Лондоне.

"Мы храним образцы в течение десяти лет, так что нечестные спортсмены не могут расслабиться. Отстраняя многих спортсменов от участия в Играх в Рио-де-Жанейро, мы показываем еще раз нашу решимость защитить целостность олимпийских соревнований, в том числе олимпийской антидопинговой лаборатории", - добавил Бах.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.