156 украинских спортсменов завоевали лицензии на Игры в Рио

Министр сообщил о том, что 156 украинских спортсменов уже завоевали лицензии в 25-ти видах спорта на участие в Играх ХХХІ Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

В свою очередь, Сергей Бубка проинформировал о деятельности НОК относительно содействия олимпийской подготовке и обеспечению участия наших спортсменов в главном спортивном форуме четырехлетия.

В этом олимпийском цикле Национальный олимпийский комитет оказал финансовую и материальную поддержку федерациям олимпийских видов спорта на подготовку спортсменов в размере свыше 58 млн. грн.

НОК обеспечил приобретение инвентаря и оборудования на общую сумму почти 17,5 млн.

Ежегодно Олимпийский комитет финансирует научно-методическое обеспечение олимпийской подготовки. За четырехлетний цикл до Рио эта сумма составила 3,2 млн. грн.

«На сегодня мы имеем полную поддержку и взаимопонимание от наших международных коллег: Международного Олимпийского Комитета, Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов и Европейских Олимпийских Комитетов. Такое взаимопонимание и авторитет Украины в олимпийском движении позволили привлечь дополнительные 750 тыс. долл. для обеспечения участия наших спортсменов в ведущих спортивных соревнованиях и тренировочных сборах», - отметил Сергей Бубка.

«Также в рамках сотрудничества с Олимпийской Солидарностью Международного Олимпийского Комитета нам удалось существенно увеличить количество ежемесячных стипендий для атлетов элитной группы, которые готовятся к Рио. Вместо 15 стипендий, которые предусматривались для Украины раньше, мы сначала вышли на 30, а впоследствии и на 70, таким образом охватив значительно больший круг наших ведущих олимпийцев, которые получают ежемесячно стипендии в размере 7,5 тысяч гривен на подготовку к Рио. Общий бюджет этой программы составляет почти 7 млн. грн.», - подчеркнул главный олимпиец страны.

В течение прошлого года для подготовки наших спортсменов НОК дополнительно предоставили более 4,5 млн. грн., что позволило нашим спортсменам принять участие во всех лицензионных стартах.

Начиная с 2014 года Национальный олимпийский комитет ввел программу помощи на аренду жилья спортсменам элитной группы и их тренерам, проживающим на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым. В общем по этой программе НОК оказал помощь 23 лицам на сумму более 1,5 млн. грн.

По результатам чемпионатов мира и Европы специалистам по видам спорта Олимпийским комитетом выплачивается 29 поощрительных стипендий - тренерам, врачам, массажистам и специалистам отрасли на общую сумму почти 400 тыс. грн.

Во время заседания члены Штаба обсудили ряд стратегических и проблемных вопросов заключительного этапа подготовки к Олимпийским играм, которые требуют внимания Организационного комитета во главе с Премьер-министром, министерств и ведомств, органов местного самоуправления.