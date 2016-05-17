Украинец Власков избран вице-президентом Европейской Лиги плавания

В Лондоне на избирательном конгрессе Европейской Лиги плавания (LEN) украинец Андрей Власков избран вице-президентом LEN.

Кандидатуру отечественного специалиста, который работал главным судьей по плаванию на Олимпийских играх-2012 и назначен на эту высокую должность на Играх-2016, поддержало большинство представителей.

Власков будет занимать должность вице-президента LEN ближайшие четыре года.