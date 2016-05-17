Украинец Власков избран вице-президентом Европейской Лиги плавания

13:58, 17 мая 2016
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Наш представитель будет занимать высокую должность в течение четырех лет.

Власков буде віце-президентом LEN протягом чотирьох років / opt1m1st.livejournal.com

В Лондоне на избирательном конгрессе Европейской Лиги плавания (LEN) украинец Андрей Власков избран вице-президентом LEN.

Кандидатуру отечественного специалиста, который работал главным судьей по плаванию на Олимпийских играх-2012 и назначен на эту высокую должность на Играх-2016, поддержало большинство представителей.

Власков будет занимать должность вице-президента LEN ближайшие четыре года.

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