Украинец Власков избран вице-президентом Европейской Лиги плавания
13:58, 17 мая 2016Другое
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Наш представитель будет занимать высокую должность в течение четырех лет.
Власков будет вице-президентом LEN течение четырех лет / opt1m1st.livejournal.com
В Лондоне на избирательном конгрессе Европейской Лиги плавания (LEN) украинец Андрей Власков избран вице-президентом LEN.
Кандидатуру отечественного специалиста, который работал главным судьей по плаванию на Олимпийских играх-2012 и назначен на эту высокую должность на Играх-2016, поддержало большинство представителей.
Власков будет занимать должность вице-президента LEN ближайшие четыре года.
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