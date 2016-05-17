Тяжелоатлетка Ирина Деха получила награду лучшей спортменки месяца в Украине

В Олимпийском доме победительница спортивного месяца вместе со своим личным наставником – лучшим тренером апреля Евгением Шиловым из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки получили награды – дипломы, статуэтки и денежные премии.

На чемпионате Европы в Норвегии Ирина в весовой категории до 75 килограммов завоевала звание абсолютной чемпионки Старого Света, завоевав все три «золота»: рывок – 115 кг, толчок – 135 кг. По итогам двух упражнений она с общей поднятой весом в 250 килограммов на целых 8 килограммов обошла ближайшую соперницу.

«Эта замечательная победа стала закономерным результатом кропотливой работы, большой самоотдачи любимому делу нашей спортсменки. Ирина очень трудолюбивая девушка и уверенно шагает к своей самой заветной мечте. Убежден, что с такой самоотдачей и ответственностью, с которыми она подходит к своей работе, ей удастся достичь высоких результатов», - сказал во время награждения глава НОК.

Сергей Бубка отметил, что уже через 80 дней в бразильском Рио-де-Жанейро стартуют Олимпийские игры.

«На сегодняшний день 156 украинских спортсменов завоевали заветные путевки на главный старт четырехлетия. В активе наших тяжелоатлетов 7 лицензий. Очень приятно, что наши представители тяжелой атлетики продолжают радовать хорошими выступлениями на самых престижных международных стартах», - добавил президент НОК.

Он поздравил с признанием также Евгения Шилова, поблагодарив талантливого наставника за воспитание нашей чемпионки и неоценимый вклад в развитие тяжелой атлетики на Харьковщине и Украине в целом.

«Хочу выразить искренние слова благодарности тренерскому составу сборной Украины по тяжелой атлетике и всей команде Федерации тяжелой атлетики Украины во главе с Александром Герегой и Иваном Чорноногом. С каждым днем вы делаете огромный вклад в развитие украинского спорта, популяризацию тяжелой атлетики, воспитание новых чемпионов и развитие спортивной инфраструктуры в нашей стране», - сказал Сергей Бубка.

Он также поблагодарил Всеукраинское физкультурно-спортивное общество «Колос» и лично его председателя Александра Мендуся за содействие в подготовке новоиспеченной чемпионки Европы по тяжелой атлетике Ирины Дехи.