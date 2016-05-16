Серб Джокович уступил в финале теннисного турнира в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге ATP, уступил британцу Энди Маррею в финале турнира Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) с призовым фондом в 4,3 миллиона евро.

Маррей выиграл матч в двух сетах - 6:3, 6:3.

Для Маррея этот титул стал первым с августа прошлого года. Кроме того, британец всего третий раз выиграл турнир с грунтовым покрытием.

Как сообщал УНИАН, в женском турнире Italian Open победу одержала Серена Уильямс.