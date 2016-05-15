Гимнасты Верняев и Радивилов завоевали пять золотых медалей на этапе Кубка мира в Болгарии
19:48, 15 мая 2016Другое
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Также на счету Верняева еще одно серебро.
Украинцы на двоих завоевали пять золотых медалей / facebook.com/olympicua
В Варне завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике, в рамках которого украинец Олег Верняев завоевал три золотые и одну серебряную медали, а Игорь Радивилов - два золота, сообщает официальный сайт соревнований.
Сегодня в финале упражнения на брусьях Верняев показал резуьтат 15.833 балла и стал победителем. А накануне он завоевал сразу три награды. В вольных упражнениях украинец показал результат 15.400 (золото), на коне - 15.533 (золото), а на кольцах - 15.367 (серебро). Также, в упражнении на кольцах, Радивилов показал результат 15,467 (золото).
Кроме того, сегодня в опорном прыжке Игорь Радивилов показал результат 15,283 (золото).
Этап Кубка мира в Варне проходил 13-15 мая.
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