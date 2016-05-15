Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала 70-й титул в карьере
17:47, 15 мая 2016Другое
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В финале турнира в Риме Уильямс обыграла соотечественницу Мэдисон Киз.
Reuters
Американская теннисистка Серена Уильямс стала чемпионкой теннисного турнира в Риме Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) с призовым фондом в 2,399 миллиона евро.
В финале она в двух сетах обыграла другую представительницу США Мэдисон Киз - 7:6 (5), 6:3.
Выиграв этот турнир, Уильямс завоевала свой 70-й титул в карьере и стала абсолютной рекордсменкой среди играющих нынче теннисисток по количеству трофеев на грунте. Таких побед в ее коллекции теперь 13.
Как сообщал УНИАН, украинка Леся Цуренко выбыла из Italian Open на стадии второго этапа. Екатерина Бондаренко и Элина Свитолина не смогли преодолеть первый раунд турнира.
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