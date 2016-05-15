Стаховский выиграл теннисный турнир серии "челленджер" в Южной Корее

В Сеуле состоялся финальный матч теннисного турнира "Lecoq Seoul Open Challenger" (призовой фонд - $100 тыс.) в котором победу одержал украинец Сергей Стаховский, сообщает Большой теннис Украины.

В решающем матче наш спортсмен одолел Лу Яньсюня (Тайвань) 4-6 6-3 7-6 (7).

В матче за титул "Lecoq Seoul Open Challenger" украинец впервые обыграл Лу Яньсюня (последняя их встреча состоялась еще в 2009 году в квалификации Мастерса в Цинциннати и закончилась победой представителя Тайваня).

Финал продолжался 2 часа и 34 минуты, а в середине третьей партии был прерван из-за дождя. Cергею удалось отыграть 7 матчболов. Кроме того, 3 из 12 брейкпоинтов выиграл Яньсюнь и 3 из 9 - Стаховский. В активе нашего теннисиста 13 эйсов при 6 двойных ошибках.

Отметим, что для Сергея это первый титул в 2016 году. Меньше месяца назад украинец возобновил выступления в АТР-туре после паузы, связанной с травмой спины.

Победа в Сеуле позволит Стаховскому с новой недели вернуться в топ-100 рейтинга АТР и обеспечит попадание в основную сетку Уимблдона.