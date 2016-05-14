Легкоатлет Бондаренко выиграл этап Бриллиантовой лиги в Шанхае

Наш спортсмен показал результат 2,28 метра, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Прыжки в высоту среди мужчин на этом этапе не входили в программу «бриллиантовой гонки», однако менее ожидаемыми от этого не были, ведь вместе с Бондаренко в секторе выступал китаец Говей Чжан, с которым украинец поделил «серебро» чемпионата мира-2015.

Бондаренко начал в Шанхае с 2,20 м, которые преодолел с первой попытки. Это же он сделал и на 2,28, которые в итоге и стали победными. Высоту 2,31 он пропускал, а соперники во главе с Чжаном, не смогли их покорить.

Уже в качестве победителя Бондаренко прыгал на 2,34 м, но в этот раз планка не устояла.

«Сегодня я прыгал в новых шиповках. Мне еще нужно время, чтобы потренироваться и привыкнуть к ним, - сказал после выступления в интервью организаторам Бондаренко. – В прошлом году я выступал в Шанхае и тогда был вторым с лучшим результатом».

Свои первые очки в «Бриллиантовой лиге» заработала Юлия Чумаченко. В секторе для прыжков в высоту она стала шестой, что принесло ей один пункт (1,85 м). Победила Леверн Спенсер из Сент-Люсии (1,94 м).

Тамара Твердоступ в качестве пейсмейкера на дистанции 1500 метров привела к лучшему результату сезона в мире кенийку Фейт Кипйегон (3.56,98 мин).