Украинцы Кваша и Горшковозов завоевали бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы

В Лондоне завершились соревнования в прыжках в воду с 3-метрового трамплина у мужчин в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, где бронзовую медаль завоевали украинцы Илья Кваша и Александр Горшковозов, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш дуэт за шесть прыжков получил от судей суммарную оценку 439.86 балла, отстав от победителя на 16.95 пункта.

Чемпионом Европы в этой дисциплине стал дуэт из Великобритании, серебро на счету спортсменов России.

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 14 наград - 3 золота, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Команда занимает 2-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-1-2), но опережая команду Великобритании (2-3-2).

По общему количеству наград украинцы занимают 1-е место - 14 наград.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.