Прыгунья в воду Прокопчук принесла сборной Украины второе за день золото чемпионата Европы

В Лондоне завершились соревнования в прыжках в воду с 10-метровой вышки у женщин в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, где украинка Юлия Прокопчук завоевала золотую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.

За свои пять прыжков украинка получила суммарную оценку в 385.90 балла.

Прокопчук опередила Тонию Кауч из Великобритании на 33.2 балла, а соотечественница Кауч Джорджия Вард завоевала бронзу - 60.85 балла отставания.

Еще одна украинка Анна Красношлык с результатом 284.3 балла (отставание 101.6) заняла 10-е место.

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 13 наград - 3 золота, 8 серебряных медалей и 2 бронзовые награды. Команда занимает 2-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-0-2), но опережая команду Германии (2-0-0).

По общему количеству наград украинцы делят 1-е место с хозяевами ЧЕ британцами.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.