Экс-руководитель антидопинговой лаборатории: Подмены проб атлетов в Сочи осуществляла целая группа лиц, в том числе сотрудники ФСБ

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков раскрыл подробности процесса подмены проб российских спортсменов во время Олимпийских игр Сочи-2014, сообщает Новая газета со ссылкой на New York Times.

Каждый спортсмен накануне Игр сдает на допинг-тест мочу. Моча эта разделяется на две пробы: А и B. Проба А вскрывается немедленно. Проба B хранится 10 лет. Бутылочки для сдачи мочи производит специальная швейцарская компания Berlinger, и они сделаны так, что вскрыть их, не повредив крышки с нанесенным на нее уникальным номером, — невозможно, сообщает издание.

По словам г-на Родченкова, подготовка к победе в Сочи началась еще осенью 2013 года. Тогда в лаборатории РУСАДА появился офицер ФСБ, внимательно изучивший антидопинговые процедуры. Особое внимание он уделил бутылочкам Berlinger, а точнее — металлическим колечкам с зубчиками, которые и обжимают горлышко бутылки после того, как крышка заперта. Он собрал сотни крышечек и колечек. Как именно была решена эта сложная инженерная задача, Григорий Родченков, по его словам, не знал, но на несколько недель до Олимпиады скромные организаторы победы из ФСБ показали ему использованную бутылочку с аккуратно вскрытой и неповрежденной крышечкой (Родченков не подозревал, что такое возможно).

Уже во время Олимпиады, в Антидопинговой лаборатории в Сочи (где работали более 100 человек), в комнате где хранились образцы, была вырезана дырочка. Днем ее закрывал шкафчик из ДСП, а после полуночи, когда в комнате никого не было, шкафчик отодвигали, а г-н Родченков, сменив белый халат на российскую спортивную форму, поднимался в комнату, которая официально значилась кладовкой. Эта кладовка была превращена в подпольную лабораторию.

Каждый вечер Родченков получал, по его словам, из министерства бумагу со списком спортсменов, чьи пробы подлежали замене. При этом, тесты на допинг всегда анонимны: врачи в лаборатории не должны знать, чью именно мочу они анализируют, и чтобы решить эту проблему, спортсмены, по словам Родченкова, фотографировали код на бутылочке и пересылали их SMS кому следует.

Родченков и его люди изымали бутылочки через дырку в стене и передавали фээсбэшнику, который уносил их в соседнее здание. Через несколько часов бутылочка возвращалась открытой, с неповрежденной одноразовой крышкой. Компрометирующую мочу выливали тут же, бутылочку промывали, дезинфицировали… и наполняли мочой, взятой у нужного атлета несколько месяцев назад, до приема им допинга.

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Кстати, допинг российским спортсменам также поставлял Родченков, это было его собственное изобретение: три анаболических стероида, метенолон, тренболон и оксаландрон, растворенных в виски из расчета 1 миллиграмм стероидной смеси на 1 миллилитр виски. Мужчин поили Chivas, женщин — Martini.

После окончания Игр Олимпийский комитет и WADA поблагодарили Родченкова за превосходную организацию. Соответствующий отчет WADA назвал Сочи «важной вехой в эволюции Олимпийской антидопинговой программы», и Родченков был награжден российским орденом Дружбы.

Интересна и причина, по которой Родченков разоткровенничался: после того, как в ноябре 2015-го WADA обвинило Москву в систематических манипуляциях с пробами, Родченкова вынудили уйти с должности, а двое его коллег скоропостижно скончались. Родченков не стал дожидаться, пока его найдут в номере отеля с предсмертной запиской, и уехал в Лос-Анджелес. Там он сейчас и консультирует американского журналиста по имени Фогель, чей документальный фильм о махинациях с допингом в российском спорте будет показан в сентябре.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что экс-глава антидопинговой лаборатории обвинил российских чемпионов Сочи-2014 в приеме допинг-коктейля из трех компонентов.

На Олимпиаде в Сочи сборной России завоевала 33 медали и заняла первое место в общекомандном зачете.