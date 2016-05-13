Украинские синхронистки стали чемпионками Европы в произвольной программе

В Лондоне завершились командные соревнования (произвольная программа) в синхронном плавании в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, где победу одержала сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда получила за свое выступление от судей 94 балла.

Украинки выступали в составе Анна Волошина, Лолита Ананасова, Дарья Юшко, Елена Гречихина, Ольга Золотарева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Александра Сабада и Екатерина Садурская.

Второе место и серебряные медали на счету сборной Италии (2.7667 балла отставания от победительниц), третье - у команды Испании (4.3333).

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 12 наград - 2 золота Ильи Кваши в прыжках в воду с метрового трамплина и команды синхронисток, 8 серебряных медалей и 2 бронзовые в прыжках и синхронном плавании. Команда занимает 2-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-0-2), но опережая команду Германии (2-0-0).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.