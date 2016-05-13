Организаторы Race Horizon Park 2016 возрождают "олимпийское кольцо" в Киеве

Именно по этой исторической трассе пройдет первый день велогонки и благодаря этому будет отремонтировано дорожное полотно по кольцу, сообщили УНИАН в Оргкомитете соревнований.

В 2016 году первая из трех однодневных велогонок Race Horizon Park — HORIZON PARK RACE FOR PEACE — пройдет по так называемому «олимпийскому кольцу», построенному перед Олимпийскими играми 1980 года между пгт. Чабанами, селами Витой-Почтовой и Кругликом (160 км).

«Последние годы мы начинали нашу велогонку в Голосеевском районе. Но обычно в этот день (27 мая) в школах проходят последние звонки, а также полноценный рабочий день, поэтому трафик в Голосеевском районе всегда был очень плотным. Мы решили, что горожане не должны испытывать неудобства, поэтому перенесли маршрут за город — в район Одесской трассы и пгт. Чабаны. Отдельно стоит отметить, что часть трассы пройдет по так называемому «олимпийскому кольцу», построенному перед Олимпийскими играми, и это для нас как организаторов, важная часть возрождения исторических памятников спортивного Киева», — анонсирует глава организационного комитета велогонки Race Horizon Park, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Программа самой престижной украинской велогонки Race Horizon Park-2016 предусматривает международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе: Horizon Park Race for Peace (27 мая), Horizon Park Race Maidan (28 мая) и Horizon Park Classic (29 мая).

На сегодня для участия в соревнованиях зарегистрировалось 33 команды из 22 стран мира. Серию международных велогонок Race Horizon Park 2016 будет обслуживать комиссар из Нидерландов Мартин Брюйн — один из самых опытных и титулованных судей Международного союза велосипедистов (UCI).