Кремль назвал "клеветой перебежчика" слова о допинге российских атлетов на Играх в Сочи

В Кремле назвали "клеветой перебежчика" интервью бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы существовавшем допинге российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, сообащет ТАСС.

"Они (слова Родченкова) выглядят как абсолютно голословные утверждения, они не основываются на сколько-нибудь заслуживающих доверия данных, не подкреплены какой-то аргументацией", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его оценке, "это выглядит как клевета перебежчика, что-то типа этого". "Я бы не стал доверять таким голословным обвинениям", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Кремле солидарны с оценкой министра спорта Виталия Мутко публикации в The New York Times о якобы существовавшем допинге российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

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"Нет", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, изменилось ли отношение руководства страны к Мутко после публикации. "Здесь, напротив, я призываю руководствоваться той оценкой интервью, которую дал министр Мутко, скорее мы присоединяемся к его точке зрения", - заявил представитель Кремля.

На вопрос, какие доказательства употребления допинга российскими спортсменами можно счесть достаточными, Песков ответил: "Какие-нибудь". "В отсутствие хоть каких-то доказательств это (интервью Родченкова) выглядит именно так, как я сказал", - уверен он.

На просьбу оценить перспективы российских спортсменов к летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, представитель Кремля посоветовал обращаться к Мутко. "Он отвечает за спорт, он министр спорта, у него сейчас много забот - идет подготовка к чемпионату мира (по футболу в России в 2018 году), идет подготовка и к Рио. Надеемся, что все будет хорошо", - отметил представитель Кремля.