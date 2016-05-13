Трое украинских борцов не поедут на Олимпиаду в Рио из-за допинга

Допинг-пробы двух украинских борцов вольного стиля – Андрея Квятковского (65 кг), Алена Засеева (125 кг) и представительницы Украины в женской борьбе - Оксаны Гергель (58 кг) дали положительный результат на мельдоний, сообщает Xsport со ссылкой на United World Wrestling.

Допинг-пробы, зафиксировавшие небольшую концентрацию мельдония в организме спортсменов, были взяты в рамках олимпийских квалификационных турниров. Всего на употреблении мельдония попались семь борцов - трое из Украины.

Таким образом, результаты украинских борцов были аннулированы, а Международная федерация, в свою очередь, приняла решение о перераспределении лицензий.

Оксана Гергель - чемпионка мира 2015 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в весе 60 кг, но на Олимпийские Игры отобралась в весовой категории 58 кг.

Супертяж Ален Засеев выигрывал серебро чемпионата мира 2013 и чемпионата Европы-2013, а также бронзу Евро-2016.

По непроверенной информации, для самих спортсменов и для руководства сборной новость о мельдонии стала большой неожиданностью. В украинскую Федерацию на конец рабочего дня четверга еще даже не пришло уведомление о пробах, и тем более, пробы В не вскрывались.

Напомним, руководство Международной Федерации борьбы - вида спорта, который недавно на время даже исключали из программы Олимпийских Игр из-за коррупции предыдущего руководства, очень жестко относится к допингу, и, в частности, в восточноевропейскому мельдонию. Спортсменов дисквалифицируют за малейшую провинность даже несмотря на то, что WADA недавно выдала амнистию для некоторых случаев применения мельдония из-за того, что не было четкой информации по срокам вывода вещества из организма.