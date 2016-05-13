Украинские прыгуны в воду завоевали десятую медаль для сборной на чемпионате Европы

В Лондоне завершились соревнования в синхронных прыжках в воду с 10-метровой платформы в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, где бронзовую медаль завоевали украинцы Александр Горшковозов и Максим Долгов, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский дуэт набрал за шесть прыжков в сумме 429.75 балла, отстав от победителей соревнований - дуэта из Германии Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн - на 15.51 балла. Впрочем, гораздо более обидным для нашего дуэта стало отставание от занявшего 2-е место дуэта из Великобритании "сорвавшего" заключительный прыжок, всего 0,96 балла.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинки завоевали две серебряные медали в синхронном плавании, а Илья Кваша стал обладателем бронзы в прыжках с 3-метрового трамплина.

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 10 наград - золото Ильи Кваши в прыжках в воду с метрового трамплина, 7 серебряных медалей и 2 бронзовые в прыжках и синхронном плавании. Команда занимает 3-е место в общем зачете, уступая сборной России (8-0-2) и Германии (2-0-0).

Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.