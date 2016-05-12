Украинец Кваша стал бронзовым призером чемпионата Европы по прыжкам в воду

В Лондоне (Великобритания) завершились соревнования по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина у мужчин в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, где бронзовую медаль завоевал украинец Илья Кваша, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен за шесть своих прыжков получил общую сумму баллов 463.85, отстав от победителя на 34 балла ровно. Чемпионом Европы в этом виде программы стал Евгений Кузнецов из Росси, серебряным призером - Джек Лоу из Великобритании.

Для Кваши эта медаль стала второй на нынешнем европейском первенстве.

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Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 9 наград - золото Ильи Кваши в прыжках в воду, 7 серебряных медалей и 1 бронзовая в прыжках и синхронном плавании. Команда занимает 2-е место в общем зачете, уступая сборной России (8-0-2), но опережая команду Италии (1-4-5).

Чемпионат Европы по водным видам сорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.