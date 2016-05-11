Украинский дуэт в синхронном плавании завоевал серебро чемпионата Европы

Наши спортсменки за свое выступление получили 93.3333 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки отстали от дуэта из России на 3.5667 балла.

Третье место заняли спортсменки Италии. Таким образом, на счету сборной Украины уже три "серебра" в синхронном плавании. Ранее Волошина и Ананасова завоевали серебро в командніх соревнованиях (в технической программе) и Волошина - в турнире солисток. Также команда завоевала золото и два серебра в прыжках в воду.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 1 золото и 5 серебряных медалей. Команда идет на 2-м месте в общем зачете вслед за сборной России (4-0-0), опережая Германию, Италия, Венгрию, Великобританию и Австрию. По общему количеству наград - шесть - украинцы идут на 1-м месте.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.