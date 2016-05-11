Украинка Цуренко проиграла во втором круге теннисного турнира в Риме

Матч завершился со счетом 2-6 4-6, сообщает Большой теннис Украины.

В стартовой партии украинка первой получила шанс на брейк, когда в третьем гейме у Цуренко была возможность выйти вперед. Но швейцарка очко спасла, а затем сама с первого же брейкпоинта выиграла гейм соперницы. До счета 5-2 спортсменки дошли без особой борьбы. А затем пять брейкпоинтов украинка отыграла в девятом гейме. С шестой попытки Бачински все-таки сделала второй брейк и выиграла сет.

Следующую партию швейцарка также начала с брейка, но в ответ гейм на подачи соперницы выиграла Цуренко. Бачински вновь вышла вперед, реализуя очередные брейкпоинты, но и на этот раз удержать преимущество ей не удалось: 3-3. В восьмом гейме Тимеа воспользовалась скрытым матчболом и вышла подавать на победу при счете 5-3. Цуренко ответила третьим брейком (5-4), но уже на своей подаче в борьбе уступила сопернице - 4:6.

Поединок продолжался 1 час и 18 минут.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы на турнире в Риме выбыла лучшая украинская теннисистка согласно рейтингу WTA Екатерина Бондаренко