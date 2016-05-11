Украинец Кваша стал чемпионом Европы по прыжкам в воду

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне украинец Илья Кваша выиграл соревнования в прыжках с метрового трамплина, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен по итогам шести прыжков набрал общую сумму 439.7 балла.

Итальянец Джованни Точчи отстал от победителя на 25.4 балла, а австриец Константин Блаха - на 37.15. Еще один представитель Украины Олег Колодий остановился в шаге от пьедестала почета - 49.05 балла отставания от чемпиона и итоговое 4-е место.

В то же время, в женских синхронных прыжках с платформы украинский дуэт Анна Красношлык - Влада Таценко завоевали серебряные награды, отстав от победительниц из Германии лишь на 1.74 балла.

Ранее, в командных соревнованиях украинский дуэт Юлия Прокопчук - Александр Горшковозов с результатом 396.4 балла занял 2-е место. От дуэта победителей из России украинцы отстали на 16.9 балла.

Как сообщал УНИАН, ранее в соревнованиях по синхронному плаванию украинки завоевали серебро в командном турнире в технической программе, а Анна Волошина стала серебряным призером в турнире солисток. В обоих дисциплинах победу одержали представительницы России.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 1 золото и 4 серебра. Команда идет на 2-м месте в общем зачете вслед за сборной России (3-0-0), опережая Германию, Италия, Венгрию, Великобританию и Австрию. По общему количеству наград - пять - украинцы идут на 1-м месте.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.