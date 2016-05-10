Украинка Волошина завоевала серебро чемпионата Европы по синхронному плаванию

В Лондоне завершились соревнования солисток в синхронном плавании на чемпионате Европы в Лондоне, где второе место и серебряную медаль завоевала украинка Анна Волошина, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка получила за свое выступление от жюри 93,4 балла, отстав от россиянки Натальи Ищенко ровно на 3 балла. Третьей стала представительница Италии Линда Черрути (90,4333).

Ранее, в первый день соревнований, украинки завоевали серебро в командном турнире в технической программе. Чемпионками Европы в этом виде также стали представительницы России.

Соревнования по синхронному плаванию на Чемпионате Европы в Лондоне проходят с 9 по 13 мая.