Украинка Волошина завоевала серебро чемпионата Европы по синхронному плаванию
21:18, 10 мая 2016Другое
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Наша спортсменка уступила только россиянке Ищенко.
Анна Волошина завоевала серебро ЧЕ-2016 / sport.bigmir.net
В Лондоне завершились соревнования солисток в синхронном плавании на чемпионате Европы в Лондоне, где второе место и серебряную медаль завоевала украинка Анна Волошина, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка получила за свое выступление от жюри 93,4 балла, отстав от россиянки Натальи Ищенко ровно на 3 балла. Третьей стала представительница Италии Линда Черрути (90,4333).
Ранее, в первый день соревнований, украинки завоевали серебро в командном турнире в технической программе. Чемпионками Европы в этом виде также стали представительницы России.
Соревнования по синхронному плаванию на Чемпионате Европы в Лондоне проходят с 9 по 13 мая.
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