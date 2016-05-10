Определилась тройка призеров чемпионата украинской женской волейбольной Суперлиги

По итогам чемпионата Украины по волейболу сезона 2015/16 победителем снова стал «Химик» (Южный), «Орбита» (Запорожье) впервые с 2004 года серебряным призером, а «Северодончанка» (Северодонецк) в четвертый раз в своей истории – «бронзовая», сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

«Химик» победил «Северодончанку» в заключительном матче чемпионата Украины-2015/16. Вторая партия стала рекордной для нынешнего сезона, и по сумме набранных очков и по продолжительности.

Напомним, что волейбольная команда Одесского припортового завода завоевала шестой подряд чемпионский титул.

Единственная волейболистка, которая завоевала все шесть чемпионских титулов - Екатерина Кальченко. Сергей Голотов в десятый раз привел команду, которую возглавлял, к званию сильнейшей в стране: шесть раз – «Круг», четыре – «Химик».

Лауреатами в индивидуальных номинациях нынешнего первенства стали:

MVP чемпионата – Анна ЛИСЕЕНКОВА («Северодончанка»)

Лучший нападающий – Татьяна КОЗЛОВА («Химик»)

Лучший блокирующий – Диана КАРПЕЦ («Галичанка»)

Лучший связующий – Ольга СКРИПАК («Орбита»)

Лучший либеро Алина СТЕПАНЧУК («Химик»)