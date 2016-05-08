Украинка выиграла "золото" на крупном турнире по художественной гимнастике во Франции (видео)

Анна Ризатдинова стала обладательницей золотой медали на крупном турнире во французском городе Корбей-Эссон, сообщает zn.ua.

Украинка выступила лучше конкуренток в индивидуальном многоборье. Результат Ризатдиновой (74,165) позволил ей занять первое место, а "серебро" и "бронза" достались азербайджанке Марии Дурунде (70,516) и Елене Болотиной (70,232) из Беларуси соответственно.

Украинская грация уверенно выиграла все четыре вида многоборья - булавы, обруч, ленту и мяч.

Сегодня, 8 мая, состоятся четыре индивидуальных финала, в каждом из которых за награду поборется Ризатдинова.

Как сообщал УНИАН, в апреле Ризатдинова завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира в Италии.