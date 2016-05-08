Украинка выиграла "золото" на крупном турнире по художественной гимнастике во Франции (видео)
12:44, 08 мая 2016Другое
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Анна Ризатдинова выступила лучше конкуренток в индивидуальном многоборье.
Анна Ризатдинова выиграла "золото" во Франции / ukraine-rg.com.ua
Анна Ризатдинова стала обладательницей золотой медали на крупном турнире во французском городе Корбей-Эссон, сообщает zn.ua.
Украинка выступила лучше конкуренток в индивидуальном многоборье. Результат Ризатдиновой (74,165) позволил ей занять первое место, а "серебро" и "бронза" достались азербайджанке Марии Дурунде (70,516) и Елене Болотиной (70,232) из Беларуси соответственно.
Украинская грация уверенно выиграла все четыре вида многоборья - булавы, обруч, ленту и мяч.
Сегодня, 8 мая, состоятся четыре индивидуальных финала, в каждом из которых за награду поборется Ризатдинова.
Как сообщал УНИАН, в апреле Ризатдинова завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира в Италии.
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