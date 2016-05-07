"Галатасарай" намерен провести переговоры с Луческу

Турецкий "Галатасарай" желает провести переговоры с главным тренером донецкого "Шахтера" Мирчей Луческу о подписании контракта, сообщает Sabah.

Президент турецкого клуба Дурсун Озбек связывался с румынским специалистом перед матчами с "Севильей", но тогда Луческу попросил перенести переговоры. После окончания матчей румынский специалист согласился на встречу.

Как сообщал УНИАН, ранее сын Мирчи Луческу Разван прогнозировал, что его отец покинет "Шахтер" по окончании нынешнего сезона.