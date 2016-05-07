Американский телеканал покажет фильм о российском допинге на Олимпиаде в Сочи

Об этом говорится в анонсе документального фильма, который должен выйти 8 мая на американском телеканале CBS News, передает Росбалт. О приеме российскими спортсменами стероидов рассказал бывший сотрудник Антидопингового агентства России Виталий Степанов. По его словам, бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказывал о том, что к сокрытию фактов употребления допинга спортсменами причастны российские спецслужбы.

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Кроме того, у Григория Родченкова якобы имеется "список Сочи" с именами российских спортсменов, принимавших стероиды. Как минимум четверо из них выиграли золото на Олимпиаде-2014.

В декабре 2014 года немецкий телеканал ARD показал документальный фильм, в котором рассказывалось о систематическом применении допинга в России. Главными действующими лицами фильма стали Виталий Степанов и его супруга легкоатлетка Юлия Степанова.

Данный фильм и еще две ленты ARD повлекли расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA). По итогам доклада независимой комиссии WADA Антидопинговое агентство России было признано не соответствующим кодексу WADA, а лицензия Московского антидопингового центра была приостановлена.