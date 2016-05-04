4 июня в Киеве пройдет Олимпийский день
Ровно через месяц, 4 июня, в столице Украины будет проведено традиционное мероприятие Международного Олимпийского Комитета – Олимпийский день.
Ко дню основания МОК (23 июня 1894 года) в всем мире в рамках Олимпийского дня будут проходить различные акции и мероприятия, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Как всегда Национальный олимпийский комитет Украины готовит свою интересную программу. Нынешний «Олимпийский день на пути к Рио», который пройдет незадолго до старта Игр XXXI Олимпиады в Бразилии, состоится на территории НСК "Олимпийский"
Всех участников будут ждать традиционные легкоатлетические забеги, обновленная зарядка под бразильские мотивы от призерки Олимпийских игр по художественной гимнастике Анны Бессоновой, конкурсы, викторины, встречи с Олимпийскими чемпионами и медалистами Игр, а еще олимпийские подарки и много позитива и хорошего настроения.
Подобные культурно-спортивные мероприятия пройдут по всей стране и охватят все регионы Украины: областные центры, города, поселки и небольшие села.
Олимпийский день – это семейный праздник спорта, где каждый найдет себе занятие по душе и сможет почувствовать себя настоящим олимпийцем.