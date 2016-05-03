Долгополов не смог выйти в третий раунд теннисного турнира в Мадриде
22:27, 03 мая 2016Другое
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Украинский теннисист проиграл представителю Канады Милошу Раоничу.
Долгополов покидает Мадрид / Pablo Сacheda
Украинский теннисист Александр Долгополов не смог выйти в третий раунд престижного турнира Madrid Open с призовым фондом в 4,8 миллиона евро.
Во втором раунде соревнований киевлянин в трех сетах уступил канадцу Милошу Раоничу, который входит в Топ-10 мирового рейтинга АТР - 3:6 7:6 (3), 2:6.
Долгополов был последним представителем Украины на турнире. Ранее Мадрид покинули Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.
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