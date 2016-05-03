Биатлонисты сборной Украины попали в серьезное ДТП

Украинские биатлонисты Артем Тищенко и Снежана Тисеева, возвращаясь из Львова, попали в автомобильную аварию в Макаровском районе Киевской области, сообщает группа Биатлон Украины в Facebook.

По информации XSPORT, которую предоставили в Федерации биатлона Украины, машина спортсменов сгорела полностью, вместе со всеми вещами, которые были внутри.

У Тищенко подозрение на сотрясение мозга, а у Тисеевой многочисленные травмы лица.

20-летней биатлонистке срочно нужна операция.