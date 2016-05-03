Биатлонисты сборной Украины попали в серьезное ДТП
18:29, 03 мая 2016Другое
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Машина спортсменов полностью сгорела.
У Тищенко подозрение на сотрясение мозга sportonline.ua
Украинские биатлонисты Артем Тищенко и Снежана Тисеева, возвращаясь из Львова, попали в автомобильную аварию в Макаровском районе Киевской области, сообщает группа Биатлон Украины в Facebook.
По информации XSPORT, которую предоставили в Федерации биатлона Украины, машина спортсменов сгорела полностью, вместе со всеми вещами, которые были внутри.
У Тищенко подозрение на сотрясение мозга, а у Тисеевой многочисленные травмы лица.
20-летней биатлонистке срочно нужна операция.
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